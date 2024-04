Igualada celebra un Sant Jordi molt concorregut amb la plaça de Cal Font com a punt de trobada

Aquest any la diada de Sant Jordi cau en dimarts, però sembla que a Igualada no ha estat un impediment per sortir a passejar pel carrer i omplir les parades. Qualsevol igualadí o igualadina ja sap que, des de fa uns anys la plaça de Cal Font és l’epicentre de l’activitat en un dia com aquest. Malgrat la fresqueta, el bon sol d’aquest matí ha fet que no hi faltés ambient.

Un any més el centre de la plaça s’ha omplert de parades de llibreries i floristeries de la ciutat. En total n’hi ha una vintena. A més, les associacions i entitats igualadines també hi tenen el seu lloc i gairebé una quarantena han posat també la seva parada per donar visibilitat i informar de la seva activitat. A més de comprar llibres i roses, la plaça també s’ha omplert de tallers com per fer un drac de pell, Conta Contes o tallers de roses.

Com ja és habitual des de fa 7 anys, a la plaça hi ha un espai dedicat als escriptors i il·lustradors locals que han publicat alguna obra. L’editor Javier Fernández és l’impulsor de la parada que cada vegada té més notorietat i visibilitat autors i artistes de la comarca i les seves obres.

A banda de les llibreries i floristes, els mitjans de comunicació locals també seran presents a la plaça en dos espais on Ràdio Igualada i Canal Taronja Anoia fan els seus programes des de la plaça.