Mirar cap al cel pendent del temps és un dels clàssics de Sant Jordi; l’altre, la corrua d’infants que surten de l’escola per viure la festa al carrer. Dues tradicions que tornaran avui, primer Sant Jordi feiner després de dues edicions post-pandèmia i de dues més en cap de setmana. Avui serà el retorn, també, del Jan i la Júlia al pati del Kursaal, explicant la Llegenda de Sant Jordi a un miler d’escolars de la ciutat de 3, 4 i 5 anys (i si plou, a l’escenari de la Sala Gran del teatre). I serà, també, un dia d’estrenes per a les llibreries, que viuen un moment revitalitzat després de la pandèmia: la nova Murmuri (Cap del Rec), llibreria especialitzada en pensament crític; la Poques Paraules (carrer Urgell), que dos anys després de la seva obertura tindrà parada al carrer, a la plaça Clavé; la renovada Rubiralta (c/del Born), després de tres mesos d’obres; i l’Abacus (c/ Barreres), que a principi de mes ja va mostrar la seva nova fesomia, amb l’apartat de llibres presidint l’entrada a l’establiment.

Manresa viurà avui un Sant Jordi amb noves o renovades llibreries i estrena de parades | OSCAR BAYONA / susana paz. manresa

Avui, prop de 170 parades es repartiran per la ciutat tot i que el punt neuràlgic se situarà al llarg del Passeig Pere III. De roses n’hi haurà 97; de llibres, 38; de llibres i roses, 19; d’artesania i manualitats relacionades amb la diada, 10 i d’alimentació, també vinculada a Sant Jordi, 3. Novament, i com ja vam explicar, l’espai per a professionals, nascut durant pandèmia però ja consolidat i pensat per delimitar en una mateixa ubicació llibreries i floristeries, se situarà novament davant del Casino. Una zona específica, coordinada per la UBIC, amb una imatge identificadora i amb un espai per a les signatures dels autors i autores locals: en seran prop d’una vintena que firmaran les seves novetats en aquest estand i, també, en el que muntarà la llibreria Abacus. En espai delimitat per a professionals se situaran parades de 7 llibreries de Manresa (2 de Piques, Abacus, Papasseit, Parcir, Rubiralta, Murmuri i Sobrerroca); 4 floristeries (Rosa de Jericó, Vivers Serra, Ampans i Florentium); i 5 editorials (L’Albí, Farell, Lalè, Tigre de Paper/Kult, El Pou de la Gallina i Òmnium). L’editorial Zenobita, en desacord amb aquest model, tindrà parada però fora d’aquesta zona. Al pati del Casino s’instal·larà, a la tarda (de 5 a 2/4 de 8 del vespre), el col·lectiu Una altra educació és possible.

Entre el 5 i 8 % de les vendes

La previsió dels llibreters és -si no ha cap daltabaix- fer entre i un 5 i 8 % de les vendes anuals en 8 o 12 hores, explica Antoni Daura, llibreter i president de la UBIC; encara una mica més si és un establiment de barri que no basa tot el negoci en llibres. L’any passat, al país, es van vendre un total d’1,87 milions de llibres, amb una facturació acumulada de 24 milions d’euros durant la setmana, un 7% més que el 2022. I la previsió és repetir xifres, segons la Cambra del Llibre de Catalunya.