Mor Joan Guitart Clapera, cronista gràfic de Manresa apassionat del cinema

Joan Guitart Clapera, cineasta i polifacètic activista cultural manresà, ha mort aquest dijous als 88 anys. Entre moltes d'altres coses, deixa un llegat immens de films de 50 anys de la història de Manresa i del Bages d'un gran valor documental que va cedir a l'Arxiu Comarcal i al web Memoria.cat. La seva col·laboració amb l'Associació Memòria i Història de Manresa els darrers temps va donar com a fruit un web amb els seus 250 curtmetratges classificats i ordenats, on ell hi va col·laborar amb un gran entusiasme. Va ser en el transcurs d'aquest treball que va informar de l'existència de quatre curtmetratges entre els anys 60 i 90. Es van poder localitzar, es van digitalitzar i el juliol de l'any passat es van presentar públicament als Cinemes Bages Centre de Manresa. Joan Guitart era autor d'un dels quatre films. Es tracta d'un magnífic i extens reportatge de les importants obres de pavimentació de les carreteres de Vic i de Cardona de l'any 1970.

Guitart va treballar per als Magatzems Jorba i va esdevenir un dels artífexs de les seves campanyes publicitàries, pioneres i trencadores. També va destacar com a dibuixant de publicitat i pintor, dissenyant logotips de nombroses empreses, actes i institucions. Va ser alumne destacat del pintor Evarist Basiana. Guitart és autor de molts documentals i curtmetratges de ficció, la majoria inclosos en el fons que va cedir. També s'ho troben molts reportatges de la seva etapa com a càmera a Tele7, Televisió de Manresa. La vetlla per a Joan Guitart es farà aquest divendres a Mémora de les 10 del matí a les 9 del vespre.

L'Associació Memòria i Història de Manresa expressa el seu condol a la família i agraeix a Joan Guitart el seu treball, la seva obra i la generositat i confiança que sempre ens va mostrar. I el recorden amb un vídeo de 2' que en homenatge seu que podeu veure clicant aquí.