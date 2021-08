Quan la passada primavera el pianista i compositor Manel Camp (Manresa, 1947) va exposar el seu projecte de celebrar els seus 75 anys el llarg de més d’un any aplegant en una dotzena de concerts més de 500 artistes amb els quals ha participat en un moment o altre de la seva trajectòria ja va avançar l’estrena d’un nou treball amb el Manel Camp Quartet, titulat Carst. I que el presentaria el març del 2022 als jardins de la Cova, en el marc de l’Any Ignasià. Però el cas és que Carst ja ha començat a agafar volada, amb l’enregistrament a l’auditori del Conservatori de Música de Manresa.

Camp afirma que Carst ha estat una forma de «despullar-me» perquè combina els paisatges «en els quals he espremut tota la meva vida», des de Manresa, amb la Cova i Montserrat, fins a la serra de Tramuntana, a Mallorca, on viu des del 2014. El músic els uneix a través del paisatge càrstic, o sigui format de roca calcària, i també a la modelació que comporta el pas del temps, amb l’erosió de les aigües i el vent: «el paisatge canvia al llarg dels segles i també les persones anem evolucionant la nostra personalitat al llarg de la vida, i el paisatge també ens influeix». «Jo he nascut i viscut tot el paisatge de Manresa i ara visc en un entorn diferent, però hi continuo lligat, i també la gent forma part de mi. Tot plegat té una unitat, perquè em sento d’aquí i tant la meva música com la meva forma de ser n’han quedat influenciats», remarca.

Justament per la seva voluntat de fer pedagogia del km0, el pianista i compositor ha decidit fer l’enregistrament del treball al Conservatori de Música de Manresa, amb un estudi mòbil de David Casamitjana, «amb qui ja he gravat moltes coses. Ara estem en el procés de mescles i producció». Camp assenyala que «a banda de la bona relació amb la directora del Conservatori, Carme Botifoll, i que el lloc sigui agradable i el piano estigui molt ben cuidat, també era important per nosaltres fer la gravació en un entorn càrstic, i fugir de les capitals on es concentren la majoria dels negocis. A més, teníem la comoditat de ser en un lloc pròxim».

A l’auditori del Conservatori de Música ja han sonat, doncs, les set peces que integren Carst, per a les quals el músic manresà primer va penar en noms tècnics del paisatge càrstic però després va decantar-se per «la poètica, el sentiment i les vivències personals» i s’han acabat anomenant Fluir, Erosió, Metamorfosi, Resiliència, Origen, Esquerda i Perseverança. «Musicalment he intentat fer coses diverses, però molt dins del meu llenguatge i, com que és un treball fet amb el quartet, té una pinzellada jazzística total. Hi ha harmonies més punyents o sorprenents, per exemple a Esquerda, per reflectir el que es produeix a la muntanya, les coves. Està creat per arribar als sentiments i a la sensibilitat de qui l’escolti». I apunta que el projecte ha acabat d’agafar forma amb la col·laboració dels altres integrants del Manel Camp Quartet (Matthew Simon, trompeta; Horacio Fumero, contrabaix; i Lluís Ribalta, bateria), amb els quals fa més de 25 anys que comparteix projectes.

Encara no se sap si Carst es convertirà en un disc o en un producte digital, «però d’una manera o altra s’acabarà publicant». I justament s’ha enregistrat ara perquè en pugui disposar el grup de dansa del Festival de Dansa Batecs, que lidera Laura Bataller, per als assajos de cara a l’estrena en el marc de l’Any Ignasià, ja que en faran una presentació conjunta. I la idea és que l’espectacle es pugui fer de dia als jardins de la Cova, perquè al fons es vegi Montserrat. Paisatge càrstic total.

Avui ofereix un concert «envoltat d’amics pensat per la festa major»

En el marc de la celebració dels seus 75 anys, que ha anomenat De Minorisa a Carst, Manel Camp ha preparat un concert especial per la Festa Major de Manresa, que tindrà lloc avui (20.30 h) al parc de Can Font. Amb les entrades ja exhaurides, l’Ajuntament en va posar divendres 60 més a disposició del públic, que es van esgotar altre cop ràpidament. El músic manresà es mostra «agraït» per la resposta de la gent. Per a aquesta cita, titulada Combos i més, s’ha envoltat de companys i amics «amb els quals he treballat durant anys i és, de nou, irrepetible». De fet, com en altres propostes del cicle de l’aniversari, Camp aplega una nòmina de convidats que han liderat el panorama musical català.

El músic manresà es declara «feliç» d’haver pogut tirar endavant aquest projecte «engrescador», i remarca especialment que grups manresans com Gossos i Els Convidats «hagin accedit a participar-hi». El repertori, segons indica, està especialment pensat per a la festa major i per ser tocat a l’aire lliure. Entre d’altres, amb el percussionista Santi Arisa, companys a Fusioon, rememoraran Minorisa a duet; amb el tenora Jordi Molina reviuran La nit de Sant Joan; amb el violí jazz d’Oriol Saña interpretaran Rosebud; i amb la Cobla Ciutat de Manresa recuperaran Suite de primavera.