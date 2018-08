El conseller demana valentia al Govern central i que derogui la reforma laboral

El conseller de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir El Homrani, va reclamar ahir al Govern central «polítiques valentes» i la derogació de la reforma laboral per recuperar drets laborals.

El Homrani va dir sentir-se amoïnat perquè l'Executiu central ha passat d'«idees molt clares a l'oposició» a no tenir-les tan clares, en referència a la derogació de la reforma laboral.

El Homrani va celebrar també que l'atur a Catalunya no superi el 12 % però va admetre que el mercat laboral català té un temporalitat massa elevada: «Tenim un problema amb la qualitat de l'ocupació. Estem generant ocupació, però la generem precària».

Va explicar que la Generalitat té un marge de maniobra limitat per revertir aquesta situació però que en matèria d'inspecció de treball hi actuaran: «Aquesta capacitat que tenim com a autoritat laboral l'exercirem el màxim possible perquè és una bona manera de lluitar contra el frau en la contractació, contra els falsos autònoms».