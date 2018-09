El CEDEM de Manresa organitza la 2a edició del programa Dones amb Idees

El Centre de Desenvolupament Empresarial de l'Ajuntament de Manresa (CEDEM) organitza la 2a edició del programa Dones amb Idees, prevista a partir del 2 d'octubre i que finalitzarà el desembre amb una jornada final de tancament.

L'objectiu és formar i apoderar les 12 dones que entrin dins el programa basat en un paquet formatiu de prop de 40 hores on es parlarà de com crear la seva empresa (estratègia–pla d'empresa, pla de màrqueting i acció comercial i finances bàsiques). També es realitzaran sessions de coaching grupals i individuals, hi haurà la possibilitat de mentoratge en alguns casos concrets, s'oferiran sessions formatives complementàries, així com també es crearan espais de trobada i de reflexió mitjançant la organització d'altres activitats.

Aquesta formació és totalment gratuïta però cal inscripció prèvia. Les places són limitades i s'adjudicaran per ordre d'inscripció.