Seat presenta el Tarraco, que vol convertir en el nou emblema de la marca

Seat ha presentat aquest dimarts a Tarragona i de forma oficial al mercat mundial el Seat Tarraco, el seu cotxe tot terreny urbà (SUV) més gran i el tercer de la família de vehicles d'aquest tipus desenvolupats per la marca, al costat del Seat Arona i el Seat Ateca.

Aquest llançament representa l'entrada del fabricant amb planta a Martorell en la categoria del tot terrenys de fins a set seients i, segons Seat, el Tarraco servirà com a referència per als futurs dissenys, motiu pel qual el consideren "l'emblema de la marca".

El nom amb el qual ha estat batejat el vehicle, elegit en una votació popular en què van participar 140.000 persones, és la denominació en llatí de la ciutat catalana de Tarragona, lloc que ha elegit la companyia per a la seva presentació.

"SEAT ha llançat la seva major ofensiva de productes dels últims temps. La presentació del SEAT Tarraco, el nostre primer gran SUV, forma part de la inversió de 3.300 milions d'euros entre el 2015 i el 2019 en el futur de la companyia i en la gamma de vehicles", ha declarat el president de SEAT, Luca de Meo.

Encara que aquest dimarts s'ha presentat el vehicle al mercat, no arribarà a la xarxa de concessionaris fins a principis del 2019, però l'empresa ha avançat que en el mes de desembre iniciarà la prevenda del vehicle.

En concret, Seat ha desenvolupat dues variants del Tarraco, una amb motor de gasolina TSI i una altra de Dièsel, d'una potència d'entre 150 i 190 cavalls, que al seu torn es podran adquirir amb caixa de canvis manual de sis velocitats o automàtica.

Luca de Meo ha explicat que l'ús de tot terrenys urbans de grans dimensions creixerà al mercat internacional un 40% fins al 2025, una de les dades que va motivar l'empresa per al llançament del Seat Tarraco.

De Meo s'ha mostrat convençut que el Tarraco és un cotxe que "esprem qualitat" i que tindrà "impacte" en la imatge de Seat, i de fet ha afirmat que es convertirà en el cinquè cotxe més venut de l'empresa al mercat mundial.

La presentació del Seat Tarraco arriba en un any en el qual l'empresa filial del grup Volkswagen ha batut el seu rècord històric de vendes en el primer semestre, amb 289.000 vehicles, un 17,6% més respecte al primer semestre de l'any anterior.

Els resultats de Seat van seguir la mateixa dinàmica a l'inici del segon semestre i va tancar el mes de juliol amb 52.700 vendes, un 35,7% més per comparació al juliol del 2017, que el situen com el millor juliol de la història de la companyia.

Finalment, a l'agost, els lliuraments van créixer un 38,9% fins a arribar a un altre rècord més de 41.200 vendes, gràcies en gran part a l'efecte de l'entrada en vigor de la nova normativa WLTP sobre motors i emissions, segons fonts de l'empresa.

En total, durant els primers vuit mesos de l'any l'empresa ha sumat 383.900 comercialitzacions, un 21,9% més que el mateix període de l'any anterior, fet que suposa el major volum de vendes de la seva història entre el gener i l'agost.

Aquesta evolució es veurà afectada, això no obstant, per la decisió de l'empresa de reduir la seva producció de motors en 10.000 unitats entre setembre i desembre a la planta de Martorell per la falta de motors homologats en el Grup Volkswagen.

El mateix president de Seat va comunicar la decisió a la plantilla per carta, en la qual va afirmar que malgrat el canvi en la planificació, el 2018 seria "un any rècord" en producció d'automòbils i els va animar a "tenir confiança".