La banca ètica mostra els seus valors en una jornada a Manresa

La sala d'actes del Centre Cultural el Casino de Manresa va acollir ahir la taula rodona «Passem a l'acció: propostes des de la banca ètica». La sessió va anar a càrrec de Maria Antònia Bartolí, representant de l'associació Fets, Finançament Ètic i Solidari; i d'Àlvar Sans, de l'entitat Fiare Banca Ètica. L'acte es va iniciar amb els parlaments de la coordinadora de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, Alba Rojas, i de la regidora d'Acció Social i Cooperació de l'Ajuntament de Manresa, Àngels Santolària, que va animar els assistents a «adherir-se a les entitats que aposten i promouen la banca ètica per poder decidir on van destinats els seus diners i per deixar d'invertir en empreses d'armament». Bartolí va exposar que l'objectiu principal de l'associació és «fer difusió de les diverses finances ètiques de Catalunya i que lluita contra l'especulació alimentària, la bombolla immobiliària i el frau fiscal», entre altres, i va esmentar les diferències entre la banca tradicional i la banca ètica: «la primera vetlla pels seus propis beneficis i l'altra pel benestar de la societat». Per la seva part, Sans va dir que Fiare és un banc ètic cooperatiu nascut al País Basc el 2003, i que gràcies a petites associacions s'ha anat estenent per tot el territori. Va afirmar que l'abril d'enguany tenien «2.646 socis a l'Estat espanyol». Sans va destacar que el seu problema principal és que no disposen de caixers automàtics.