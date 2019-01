Sánchez defensa al fòrum de Davos la solidesa de l'economia espanyola

El president del Govern espa-nyol, Pedro Sánchez, va defensar ahir a Davos la solidesa de l'economia espanyola, que, segons va apuntar, generarà aquest 2019 330.000 llocs de treball, segons les previsions de l'FMI. Per a Sánchez, és la demostració que «Espanya inspira confiança tant a les organitzacions internacionals com als mercats financers» perquè ha reduït el dèficit públic i manté l'excedent per compte cor-rent. Va destacar com a factors positius de l'economia espanyola «l'harmonia social» i el fet que és «un país singularment europeista». D'altra banda, va defensar al Fòrum Econòmic que la política «ha d'accelerar el seu ritme de manera responsable», perquè, «si no, apareixeran polítics sense escrúpols que agreujaran les escletxes de la societat». «Els populismes nacionalistes reaccionaris ja no són només el problema d'un país o un continent, sinó el principal repte de les democràcies liberals», va dir.