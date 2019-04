El Lacetània celebra les jornades del 50è aniversari

L'institut Lacetània de Manresa inaugurarà el proper dilluns la 43a edició de les Jornades Lacetània, que coincideixen enguany amb la celebració del cinquantenari de la fundació del centre educatiu. La xerrada inaugural la pronunciarà el director de Regió7, Marc Marcè, amb el títol «Institut Lacetània: nascut en un altre món».

Les jornades Lacetània se celebren de manera ininterrompuda des de l'any 1986. Conegudes inicialment com a Jornades Cientificotecnològiques, tenen com a objectiu divulgar coneixement entre els estudiants a partir d'activitats fora de les acadèmiques. Al llarg de la seva història, les jornades han aplegat destacades personalitats del món científic, cultural, comunicatiu, econòmic, polític i esportiu. Les jornades, que enguany se celebren del 8 al 12 d'abril, concentren al llarg d'una setmana xerrades, exposicions, tallers, sortides i visites a empreses, entre d'altres activitats, adreçades tant als estudiants del centre com al públic en general, per obrir el centre a la comarca.

Dilluns, en la primera jornada de la setmana cultural, que porta com a lema «De la Maestria al #lacetania50. Mig segle de canvis», se celebrarà un taller sobre «Rasp-berry pi retro Game Console», a càrrec d'Albert Marcet (8 a 9.30 h); una xerrada sobre «Peritatge de vehicles», a càrrec de Sebastià Puig (8 h); un taller sobre «Reparar o substituir», que impartirà el tècnic Pedro Mojica (11.30 h), i una taula rodona titulada «FP, un pont cap al futur», que reunirà pofessors i antics alumnes del centre (11.30 h). A la tarda es podrà seguir una xerrada sobre «Energia solar fotovoltaica i autoconsum», que proncunciarà Manel Romero (16.30 h), i la xerrada inaugural, a càrrec de Marc Marcè (18.30 h).

Al llarg de la setmana es podran seguir activitats com un taller d'impressió 3D, un recital de poesia i xerrades sobre smart homes, el canvi climàtic, el maig del 68, l'evolució del mòbil i el costat fosc de l'economia (dimarts); tallers de muntatges elèctrics i sobre l'estudi, i xerrades sobre periodisme i societat, el futur de l'automoció i l'evolució de Deporvillage (dimecres); xerrades sobre riscos laborals, alimentació sana, l'Internet de les coses, microbis i tècniques mol·leculars i intel·ligència artificial (dijous), i tallers sobre renovables, il·lustració, poesia i robòtica i xerrades sobre aigües subterrànies i materials superconductors. A més, durant la setmana es faran sortides per fer senderisme i per conèixer empreses locals.