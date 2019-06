BBVA es consolida com a millor banca mòbil d'Europa per tercer any consecutiu

BBVA es manté per tercer any consecutiu com a millor banca mòbil d'Europa, segons l'informe The Forrester Banking Wave: European Mobile Apps, Q2 2019 elaborat per Forrester Research. La firma ha analitzat les apps de deu bancs de França, Itàlia, Holanda, Polònia, Espanya i Turquia entre el 4 de febrer i el 13 de març del 2019, tant en funcionalitat com en experiència d'usuari. BBVA ha millorat la seva puntuació en experiència d'usuari, que s'ha situat en 85 punts, i ha aconseguit la màxima puntuació (100 punts) en funcionalitat. «La consultora ha premiat l'estratègia de BBVA; l'esforç del banc de posar en mans dels clients eines que els permetin realitzar totes les gestions des de l'app d'una forma còmoda i senzilla», ha dit la directora de transformació de BBVA a Espanya, Sofia Rodríguez-Sahagún. Garanti, filial turca del banc, s'ha situat en segona posició en funcionalitat, amb 94 punts. Forrester Research destaca que Garanti ofereix una «excel·lent experiència d'usuari, amb una impressionant gamma de funcionalitats».