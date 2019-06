Nova enquesta en línia per millorar el coneixement de la pesca recreativa

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha llançat una enquesta electrònica sobre la pesca recreativa perquè els usuaris puguin aportar informació actualitzada sobre activitats relacionades amb el sector i, així, millorar el coneixement de què disposa l'Administració per a la seva gestió.

Agricultura apunta que l'objectiu de l'enquesta és descriure la població de persones pescadores recreatives a Catalunya i caracteritzar l'impacte social, ecològic i econòmic de l'activitat per poder desenvolupar un sistema de monitoratge i millorar la gestió futura amb criteris de sostenibilitat econòmica, social i ambiental. En aquest sentit, el departament subratlla que, en l'àmbit marítim, l'Estratègia marítima de Catalu-nya estableix la voluntat de desenvolupar un nou model de pesca recreativa respectuós envers el medi com un dels objectius estratègics de l'àmbit d'actuació dedicat a l'economia blava.

Per tot això, el departament obre les portes a totes les persones que practiquin la pesca recreativa a Catalunya en qualsevol de les seves modalitats perquè, fins al 18 d'agost d'aquest 2019, puguin contribuir a millorar el coneixement i la futura gestió d'aquesta activitat recreativa al territori.



Participació en l'enquesta

Per facilitar la participació, l'enquesta s'ha habilitat en quatre idiomes i es pot respondre des de qualsevol navegador web, i també des dels sistemes operatius Android i iOS per a dispositius portàtils. L'enquesta s'ha dissenyat segons el lloc on es desenvolupa l'activitat, en aigües continentals o a mar; i segons si l'activitat es fa des de costa o des d'embarcació o si es tracta de pesca subaquàtica.