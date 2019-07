La marca DIR ja llueix a la façana del gimnàs Gimbe de Manresa

Un gran rètol amb la marca DIR a la façana del seu edifici del car-rer Sant Antoni Maria Claret marca l'inici del canvi d'imatge del gimnàs manresà Gimbe, que va arribar a un acord amb la popular cadena de centres d'esport i salut per esdevenir-ne una franquícia.

Aquest juliol es posen en marxa, segons va avançar la propietat de Gimbe, les remodelacions fetes a les instal·lacions per adaptar-les als estàndards de la cadena. Segons va explicar a aquest diari el mes de maig Maria Olivé, copropietària de Gimbe, l'acord amb DIR «ens aporta una base sòlida i una estructura que ens ha de permetre créixer i posar al dia les instal·lacions».

El gimnàs Gimbe va néixer el 1973 al carrer Era Esquerra de la capital del Bages i el 1990 es va fer el trasllat de totes les activitats del gimnàs al carrer Sant Antoni Maria Claret, on ja operava des de sis anys abans. DIR, per la seva banda, va néixer el 1979 com un gimnàs a Barcelona i en la dècada dels 90 va iniciar un període d'expansió que l'ha dut a tenir presència en sis ciutats catalanes.