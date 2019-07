Iberpotash protesta a Europa per «la pèrdua d'ingressos» per la cobertura del runam de Vilafruns amb fons públics

ILC Iberia, filial d'Iberpotash, ha protestat davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que la cobertura del runam de Vilafruns costejada per la Generalitat li va ocasionar una "pèrdua d'ingressos" i "d'oportunitat" de negoci perquè després ja no podia explotar els dipòsits de sal que contenia. L'empresa minera ha fet aquestes al·legacions a la vista celebrada aquest divendres a Luxemburg pel recurs contra la decisió de Brussel·les de declarar com "ajudes d'estat il·legal" les baixes garanties mediambientals exigides a Iberpotash i el finançament públic del recobriment de runam que li van donar "un avantatge competitiu excessiu". Davant l'argument que les mesures no li van generar un benefici sinó una pèrdua, la Comissió Europea ha replicat que aquest ingressos econòmics són "completament hipotètics" perquè no ha demostrat mai que pugui explotar comercialment el runam.

El 2018 la filial de l'empresa israeliana va recórrer davant del TJUE la resolució de la CE que també li exigia retornar més de 5,8 milions d'euros per l'avantatge aconseguit. Si bé ja ha pagat aquest cost, Iberpotash exigeix al tribunal amb seu a Luxemburg que tombi la declaració de les ajudes com a "il·legals" i, si no pot ser, que corregeixi almenys les quantitats a retornar.



Cas Iberpotash



El 2017 la CE va determinar que l'Estat i la Generalitat havien atorgat "ajuts il·legals" a Iberpotash perquè aquesta "no va haver d'assumir les despeses de la protecció mediambiental que altres competidores del sector miner assumeixen a la UE" i, per tant, "va gaudir d'un avantatge competitiu excessiu".

En concret, la CE va sancionar l'Estat no només per finançar els costos de reparació mediambiental a la colònia minera de Vilafruns, sinó també pel fet que s'exigissin a l'empresa unes garanties "injustificablement baixes" per compensar l'impacte mediambiental negatiu de les mines de Súria i Balsareny/Sallent. En la seva decisió, l'executiu de la UE destacava que la Generalitat les havia calculat "a un nivell significativament major".

Tanmateix, en el cas de Vilafruns, la CE va recriminar al Govern que financés "la despesa total per reduir l'impacte mediambiental negatiu" l'any 2008 i 2009 i que Iberpotash no n'assumís almenys el 50%, tal com requereix la normativa europea.