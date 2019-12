Així és el Costa Smeralda, el creuer sostenible impulsat per GNL

Costa Cruceros ha presentat a Barcelona el Costa Smeralda, el nou vaixell almirall de la naviliera, que està propulsat per gas natural liquat (GNL), el combustible més avançat de la indústria marítima que forma part de la innovadora iniciativa per reduir l'impacte mediambiental.

El vaixell, el primer de la companyia propulsat per GNL tant per terra com per mar, va sortir el 6 de desembre passat de la drassana Meyer Turku (Finlàndia), on va ser construït, i el dia 21 salparà de Savona (Itàlia) per iniciar el seu primer creuer d'una setmana per Marsella, Barcelona, Palma, Civitavecchia i La Spezia.



Turisme sostenible

L'ús de GNL suposa un gran avanç per a la reducció de la petjada en el medi ambient i millora de manera significativa la qualitat de l'aire, ja que elimina les emissions de diòxid de sofre (zero emissions) i de partícules (reducció del 95-100%). A més, aquest combustible també redueix dràsticament les emissions d'òxid de nitrogen (el 85%) i de CO2 (fins al 20% menys).

Costa Smeralda representa un nou impuls per a l'ús d'aquest combustible en vaixells de creuers, una tecnologia en la qual Costa Cruceros va ser pionera i que estableix un nou rumb per al sector. "La incorporació del gas natural liquat és una fita innovadora en la indústria de creuers i en la marítima en general, ja que garanteix la reducció significativa de l'impacte mediambiental, sense comprometre altres aspectes fonamentals per a nosaltres, com és la seguretat dels nostres passatgers", assenyala Neil Palomba, director general de Costa Cruceros, S.p.A. I afegeix: "El Costa Smeralda també és un producte innovador que manté el que és un element distintiu de la nostra marca, l'hospitalitat italiana, que té la capacitat de sorprendre, no només els nous passatgers de creuer, sinó també els més experimentats".



'Smart city' itinerant

Aquest nou vaixell és una veritable 'smart city' itinerant. A més de la gran novetat que suposa la propulsió per GNL, el Costa Smeralda també incorpora altres innovacions tecnològiques capdavanteres dirigides a minimitzar el seu impacte en el planeta.

Per exemple, l'aigua diària necessària s'obté directament del mar gràcies als sistemes de dessalinització del vaixell. El consum d'energia també es redueix al mínim gràcies a l'ús de llums LED i a la recuperació de l'escalfor que generen els motors i ascensors de nova generació. A més, el buc del vaixell ha estat dissenyat amb una forma particular que aconsegueix reduir significativament la fricció amb l'aigua.

Els últims anys, Costa Cruceros ha anat substituint els plàstics del càtering per materials alternatius i l'objectiu és que el cent per cent de les deixalles acumulades i dels materials reciclats, entre els quals s'inclouen plàstic, paper, cristall i alumini, s'utilitzin per a projectes d'economia circular.

A bord del Costa Smeralda els aliments també hi jugaran un paper fonamental, ja que la companyia implementarà a bord 4GOODFOOD, un programa dirigit a reduir el desaprofitament d'aliments i a la recuperació d'aliments preparats, però no servits, per a causes benèfiques. A més, el vaixell tindrà l'innovador restaurant "Laboratori del Gust", que involucra els hostes en la importància de la sostenibilitat alimentària.



El millor d'Itàlia en un sol espai

Amb més de 180.000 tones brutes i més de 2.600 cabines, el Costa Smeralda és el resultat d'un projecte creatiu liderat pel dissenyador Adam D. Tihany i "creat per a submergir als passatgers en el millor d'Itàlia en un sol espai", explica la companyia. Tot el mobiliari, els llums, les teles i els accessoris han estat produïts a Itàlia, tant els elements estàndard com els dissenyats específicament per al nou vaixell per 15 socis que representen l'excel·lència italiana.

El disseny italià també és protagonista del CoDe (Costa Design Museum), el primer museu a bord d'un vaixell de creuers. El Costa Smeralda també té del Solemnio Spa, diverses àrees d'entreteniment -entre les quals s'inclou el "Coliseu", que disposa de pantalles d'última generació -, bars temàtics, 16 restaurants i àrees d'"experiència gastronòmica" i un nou restaurant per a famílies amb nens.

Amb l'arribada del nou Costa Smeralda, el Grup Costa (compost per Costa Cruceros, l'alemanya AIDA Cruises i Costa Asia) suma un total de 29 vaixells operatius, als quals se sumarà el 2021 el Costa Toscana, vaixell germà de l'Smeralda que actualment està sent construït a la drassana finlandesa.