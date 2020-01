Tous detalla que utilitza 'l'electroforming' en el 10% de la seva producció de joies

La companyia manresana Tous va emetre ahir un nou comunicat en què revela que utilitza la tecnologia de l' electroforming («avalada per tots els òrgans tècnics de l'Administració Pública», recorda l'empresa) per al 10% de la seva producció total. El 90%, insisteix la manresana, «està realitzada mitjançant les mil·lenàries tècniques de fosa i estampació artesanal». Així, de 4 milions de joies, 400.000 són fabricades amb electroforming i, d'aquestes, 240.000 són de plata de primera llei i 160.000 d'or de primera llei.

Tous insisteix així en la seva defensa davant la investigació de l'Audiència Nacional arran de la denúncia interposada per una associació cordovesa de consumidors d'utilitzar material fraudulent, no metàl·lic, en l'interior de les seves peces.



La tècnica de l''electroforming'

Segons explica Tous, el nucli no metàl·lic «actua com a suport perquè confereix estabilitat i durabilitat a la joia, i mai com a farcit, i està present en les peces de plata elaborades amb electroforming, ja que es tracta d'un metall preciós menys sòlid i més vulnerable al desgast per ús i frecs o cops».

La companyia manresana detalla que l' electroforming consisteix a crear peces de fins a 200 micres de gruix en or i 400 micres de gruix en plata, mitjançant un procés d'electròlisi que diposita les partícules de metall sobre una base. Per fer electroforming, continua Tous, és necessari crear estructures amb totes les peces base que se submergeixen en les cubetes. El procés químic és el mateix que per a les joies banyades d'or de 18 quirats sobre plata de primera llei, però amb electroforming, apunta la companyia, «s'aconsegueix un gruix 100 vegades major i el temps que dura el procés és també més elevat, fins a 15 hores enfront d'uns 30 minuts en la tècnica de recobriment estàndard».

En el seu comunicat, Tous recorda que aquesta tecnologia s'implementa al centre productiu de Sabadell, «a menys de mitja hora del centre d'I+D+I de Tous, a Manresa, la qual cosa permet estar contínuament invertint en noves tecnologies».



Joieria, no bijuteria

En la nota, l'empresa manresana insisteix que la producció de joieria «no ha de ser banalitzada públicament ni confosa amb altres negocis com el de la bijuteria». Tous insisteix que la legislació espanyola quant a metalls preciosos «ofereix la màxima protecció al consumidor», ja que estableix un mètode d'anàlisi i certificació per laboratori de la producció i perquè permet el control de la quantitat de metalls preciosos que s'elaboren. «En cap cas és possible vendre una peça de bijuteria com a joia ni una joia com a peça de bijuteria», diu Tous.



Complir els estàndards

En el comunicat, el tercer que emet aquesta setmana arran de la publicitació de la denúncia per la citació a declarar, dimecres passat, Tous insisteix que «compleix tots els estàndards mundials de certificació de metalls preciosos de primera llei» i que «tots els productes de la marca estan certificats per la legislació espanyola a través dels laboratoris designats per l'Administració Pública que avalen l' electroforming com una tecnologia més que permet elaborar joies de diverses formes i grandàries, alhora lleugeres i sense tot just soldadures».

A més, la companyia apunta que totes les joies d'or i plata que elabora «són sempre de primera llei».

La companyia de Manresa assegura que «no és possible complir 100 anys –els celebra enguany– sense honestedat, esforç i treball ben fet de totes les persones que treballen a Tous», i recorda que lidera el projecte d'Escola Tous de Joieria i Oficis Artesans, mitjançant el qual «forma en l'ofici de joier joves aprenents de tot el món des del ferm compromís amb l'ofici de la joieria».