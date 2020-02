Els espanyols gasten menys diners per tenir el cotxe a punt i més en bars

Les famílies espanyoles gasten de mitjana 582,26 euros l'any en el manteniment del seu cotxe a punt, xifra que suposa el 5,5% menys i una inversió inferior que «en els pitjors anys de la crisi», segons el III Informe «Cuida el motor de la teva vida», elaborat per EuroTaller. «Tot i la millora de l'economia, les llars espanyoles inverteixen menys diners que en els pitjors anys de la crisi a cuidar els vehicles», destaca EuroTaller, que també ha remarcat que, en termes absoluts, les famílies destinen «molts més diners», amb gairebé 2.300 euros, a bars i restaurants, segons dades de l'Enquesta de Pressupostos Familiars.

Si el 2017 la inversió mitjana de les llars espanyoles destinada a mantenir i reparar els vehicles va créixer gairebé el 20%, fins arribar als 616,24 euros, el que suposava el 2,11% del total de la despesa anual de les famílies; el 2018 (última dada oficial disponible), la despesa va baixar fins a 582,26 euros, i va caure el seu pes en el pressupost anual fins a l'1,95%.

En aquest sentit, EuroTaller va explicar que entre el 2014 i el 2018 la despesa en restauració i hotels va créixer el 23,69%, mentre que els diners destinats al manteniment de l'automòbil amb prou feines ho va fer l'1,25%. «No estranya, per tant, que amb un parc mòbil tan envellit com l'espanyol (12,4 anys de mitjana el 2018), i una inversió en el manteniment de l'automòbil que no ha crescut al ritme que ho ha fet l'economia i la despesa de les famílies, els defectes greus en les ITV espanyoles hagin augmentat des del 2014 el 72,2% i els lleus, el 19,8%», va destacar la companyia.

Per comunitats autònomes, les llars de Catalunya (719 euros), Madrid (634,67 euros) i Galícia (620,68 euros) són les que més diners van destinar el 2018 a cuidar els seus vehicles al taller, mentre que al costat oposat es van situar les d'Astúries (402,18 euros), Comunitat Valenciana (447,89 euros) i La Rioja (460,65 euros).

A més, les famílies d'Extremadura van ser les que més percentatge del seu pressupost anual (2,56%) van destinar a la cura del cotxe, i les del País Basc, les que menys, per a les quals el pas pel taller amb prou feines va suposar l'1,46% de la seva despesa total.

Si es té en compte l'evolució de la despesa entre el 2014 i el 2018, les llars madrilenyes se situen com les que van augmentar més la seva inversió (+ 25,22%) en el manteniment i reparació dels seus vehicles, seguides de les d'Extremadura (+16,38%) i les de Navarra (+15,52%). En aquest mateix període, nou comunitats autònomes van reduir els diners destinats a aquesta partida. Astúries lidera aquest rànquing amb una disminució del 29,42%, seguida de Cantàbria (-26,43%), País Basc (-17,59%) i Aragó (-13,86%).

Invertir en seguretat

«Invertir en un correcte manteniment de l'automòbil, sense ajornar les revisions periòdiques dels vehicles més enllà del que és raonable, és invertir en seguretat viària. Per això, hem de seguir conscienciant els conductors sobre la importància per a la seva seguretat d'una adequada cura del cotxe», va destacar el director d'EuroTaller, Carlos Calleja.