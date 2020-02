Ponsa recupera el pols a la seva planta xinesa en plena crisi pel coronavirus

La planta xinesa d'Indústries Ponsa està recuperant a poc a poc la normalitat en plena crisi per l'eclosió del coronavirus, segons explica el seu director, Àlex Ponsa. La companyia, nascuda a Manresa, té una planta de producció al sud de la Xina, a la província de Guangdong, i no va obrir portes, després de l'any nou xinès, fins dimecres d'aquesta setmana. «Primer, per l'extensió de les vacances que el Govern central va allargar fins al 10 de febrer, i després per les traves perquè no totes les empreses obrissin al mateix moment», diu Ponsa. Fins ara s'ha reincorporat a la feina el 80% de la plantilla. «La resta està tornant de mica en mica, ja que el Govern limita molt els desplaçaments per evitar aglomeracions i el contagi».

Així, la planta i el conjunt de l'entorn econòmic comença a agafar velocitat de creuer. Ponsa confia que «al principi de la setmana vinent creiem que la majoria d'empreses ja podran tornar a estar treballant si compleixen els requeriments d'higiene que el Govern i els òrgans locals han imposat a totes les empreses», explica Ponsa, que apunta algunes de les mesures: portar mascaretes, tenir desinfectants de mans, instal·lar cartells explicant la forma correcta de netejar-se i desinfectar-se les mans i prendre les temperatures dos cops al dia a tot el personal i a qualsevol persona que accedeixi a les instal·lacions. «En el cas que es detectés una persona amb febre o amb símptomes, s'ha d'aïllar en una sala habilitada per a l'ocasió, avisar les autoritats locals i trucar a l'ambulància immediatament», diu el directiu.

Quant a la vida ciutadana, Ponsa relata que «el Govern recomana confinar-se a casa, amb la qual cosa es veu molt poca gent pel car-rer, els pocs que hi ha sempre van amb mascareta, que és d'obligat compliment dur-la, els restaurants estan tots tancats i només alguns comerços estan oberts, principalment els d'alimentació.

Àlex Ponsa creu que «si l'epidèmia es redueix en els pròxims dies, tot tornarà aviat a la normalitat. El Govern xinès fa una bona feina i els ciutadans xinesos ajuden molt seguint els consells sanitaris i evitant les aglomeracions».