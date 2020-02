BBVA llança una eina digital per facilitar la decisió de canviar de cotxe

BBVA ha llançat l'eina «Valora cotxes» per facilitar la decisió de compra o la venda de vehicles per part dels usuaris, clients o no de l'entitat.

Afegint dades com la marca, el model, el tipus de combustible i la potència, l'eina, disponible en l'app i la web del banc, mostra una fitxa completa en la qual figura el preu aproximat del vehicle si es vengués o comprés a un particular, així com el seu preu en el sector de l'automoció. A més, en indicar el quilometratge, apareix el distintiu oficial de la Direcció General de Trànsit (DGT) i la seva corba de depreciació.

Una vegada que l'eina mostra el valor del cotxe que l'usuari ha introduït, el servei dona l'opció de fer una simulació sobre el que suposaria el finançament de la compra d'aquest cotxe o d'un de nou, si contesta afirmativament a la pregunta de si desitja canviar-lo, i mostra quina seria la quota mensual i el termini de devolució del préstec i totes les condicions associades.

Aquesta nova solució digital s'uneix a BBVA Valora, llançada fa més de tres anys per facilitar la decisió de comprar o llogar un habitatge, i que ja ha arribat als sis milions de cerques, a partir de la tecnologia big data que proveeix Madiva Soluciones.