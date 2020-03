JARC exigeix concretar el preu just per al productor

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) valora positivament, com a primer pas, els canvis en la Llei de la cadena alimentària aprovats aquest dimarts pel Consell de Ministres, però els considera «insuficients».

En aquest sentit, el president de l'organització agrària, Xavier Vela, va dir que caldrà veure, a partir d'ara, «com serà la seva aplicació a la realitat i qui n'exercirà el control perquè es compleixi i sigui efectiu». Per això, considera «cabdal» que el CadeCAT, l'òrgan adscrit al departament d'Agricultura, responsable a Catalunya del control de les relacions comercials de la cadena alimentària, controli que es compleixi la llei.

JARC va tornar a reclamar que el CadeCAT vetlli de manera efectiva d'una forma activa «perquè la baula del sector productor deixi de ser la més dèbil», ja que l'entitat agrària dubta que pugui exercir el seu paper de control del compliment del Reial decret llei aprovat dimarts passat pel Consell Ministres, «si no se'l dota d'estructura i recursos».

Fonts de l'organització agrària afirmen que, a partir d'ara, volen veure si la indústria i la distribució acceptaran els preus. «No es pot perdre de vista la posició de domini que tenen respecte al productor, i que en la realitat es tradueix en què, com succeeix en el sector lacti, es formalitzen contractes per sota dels preus de producció», va assenyalar Xavier Vela.

Per això, el president de JARC va reclamar el compromís del Govern de l'Estat per desenvolupar aquesta llei, «i que això no impliqui en cap moment una pujada del preu per al consumidor, perquè el marge de benefici és suficient per no haver d'encarir el preu de venda al públic», segons l'organització agrària.



Assegurances i altres mesures

Per altra banda, JARC troba a faltar algunes de les mesures que el sector havia proposat en el seu pla de xoc al ministeri d'Agricultura, com ara la creació d'un registre de contractes per poder emprendre actuacions en cas de conflicte jurídic. «Faltaria posar sobre la taula altres temes rellevants, com ara les assegurances, el finançament del sector o les tarifes elèctriques, entre d'altres», va reclamar el president de JARC.

D'altra banda, JARC celebra que s'hagi restablert la situació respecte a la tributació dels ajuts a la incorporació de joves i puguin fraccionar l'IRPF novament en diversos exercicis, gràcies a la pressió que ha dut a terme l'entitat agrària des del 2014.

Durant el període 2014-2020 s'havien passat de considerar subvencions de capital a subvencions corrents com a ajuda a la renda, la qual cosa obligava el perceptor a haver de sufragar la totalitat de l'impost el primer any, segons va recordar el president de JARC.