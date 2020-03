El Govern obre una línia d'ajuts a tecnològiques liderades per dones

El Govern ha obert una línia d'ajuts per valor de 500.000 euros a empreses tecnològiques fundades i liderades per dones per fomentar l'emprenedoria digital femenina i la seva presència en el sector TIC.

Així ho va anunciar ahir el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, durant la jornada «Dona TIC», que va reunir uns dos-cents assistents i que es va organitzar en el marc de la setmana del 8 de març, Dia de la Dona.

Aquestes subvencions s'emmarquen en el nou «Pla Dona TIC», que la Generalitat té previst aprovar en les pròximes setmanes amb la voluntat d'«augmentar la presència i lideratge de les dones en l'àmbit digital».

En concret, aquest pla s'articula en tres eixos: inspirar i fer de les tecnologies una cosa atractiva per a les nenes; apoderar i promoure l'accés de les dones al sector TIC fomentant l'emprenedoria; i canviar la ràtio de dones en aquest sector.