La inversió tecnològica forana a Catalunya ha crescut el 18%

La inversió estrangera en l'àmbit de la tecnologia a Catalunya va créixer el 18% el 2019 respecte a l'any anterior fins a arribar a una xifra de 493 milions d'euros, segons dades recollides per Acció, l'oficina de competitivitat de la Generalitat.

Així ho va explicar el conseller delegat d'Acció, Joan Romero, després de reunir-se ahir amb el president de l'associació 22@ Network BCN, Xavier Monzó, per abordar el paper de Catalunya com a pol d'innovació i seu d'empreses tecnològiques.

En roda de premsa, Romero va detallar que la inversió registrada l'any passat per part d'empreses tecnològiques estrangeres va suposar la creació de 4.185 llocs de treball, el 24,3% més que el 2018. En els últims cinc anys, la xifra d'inversió estrangera puja a 2.363 milions d'euros, el 28% més que en el període 2010-2014, gràcies als quals s'han pogut crear 13.537 llocs de treball, el 50,6% més que en el quinquenni anterior.

El 2019 es van comptabilitzar un total de 1.369 empreses estrangeres de l'àmbit tecnològic amb activitat a Catalunya, el 21% més que l'any anterior, resultat que segons Romero «demostra la robustesa del sector tecnològic estranger» al país. La majoria d'aquestes empreses es dediquen als àmbits de les TIC, la indústria 4.0, la biotecnologia, l'electrònica, la salut i equipaments mèdics, les ciutats intel·ligents, els continguts digitals i audiovisuals i el desenvolupament de videojocs.

Per països, destaquen les empreses nord-americanes, que representen el 22%, seguides de les alemanyes (18%), les franceses (14%) i les britàniques (14%).

Romero va afirmar que hi ha «molts elements» que fan de Catalunya un lloc atractiu per a les inversions com el talent i l'àmplia xarxa de startups de Barcelona, composta per 1.500 empreses emergents que són «una font d'innovació oberta». Romero es va mostrar convençut que la xifra d'inversions «hauria de continuar creixent», tenint en compte que Barcelona i Catalunya s'estan posicionant «molt bé» com a ecosistemes d'innovació per a les empreses estrangeres.