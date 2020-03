Denso presenta un ERTO per a 810 treballadors

La multinacional japonesa Denso, que produeix components electrònics per a l'automoció, ha presentat un ERO temporal per a 810 dels 900 treballadors que té a la seva planta de Sant Fruitós de Bages (Bages) i ha aturat des aquest dimecres la seva producció. Així ho han assegurat a Efe fonts de la companyia, que han aclarit que l'ERTO afecta un 90% dels treballadors d'aquesta planta, la més important del grup a Espanya.

En canvi, segueixen actiu personal de magatzem, que rep i envia material a clients, així com el d'administració i altres departaments, que treballen des de casa per intentar que la planta pugui reprendre la seva activitat un cop se superi l'emergència sanitària. Els afectats per aquest Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) rebran un 80% del salari, han assegurat a Efe aquestes mateixes fonts.