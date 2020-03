El Parlament hongarès amplia l'estat d'emergència amb caràcter indefinit

El primer ministre d'Hongria, Viktor Orbán, podrà governar per decret en plena crisi del coronavirus. La nova llei aprovada ahir pel Parlament hongarès amplia l'estat d'emergència al país indefinidament i imposa penes de presó de fins a cinc anys per aquells que dificultin la contenció del virus o difonguin informació falsa. L'oposició i diversos grups defensors dels drets humans han denunciat aquesta decisió perquè no s'ha establert fins quan Orbán gaudirà d'aquests poders especials.

La comissària de Drets Humans del Consell d'Europa, Dunja Mijatovic, també va criticar la setmana passada aquesta mesura. «Fins i tot en cas d'emergència cal respectar la Constitució, assegurar el control parlamentari i judicial, així com el dret a la informació», va defensar.

Brussel·les estudiarà si l'estat d'emergència per la Covid-19 a Hongria respecta els drets fonamentals.