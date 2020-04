La campanya de la renda retornarà 10.686 milions d'euros als contribuents

L'Agència Tributària va iniciar ahir el termini per presentar la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del 2019. Segons les previsions de l'Agència Tributària, en la campanya d'enguany hi ha prevista la presentació de 21,03 milions de declaracions a tot l'Estat, de les quals 14,565 milions –gairebé el 70% del total– sortiran a retornar diners al contribuent, per un import de 10.686 milions d'euros. Es preveu que es presenti l'1,6% més de declaracions que l'anterior i el 0,5% més sortiran a retornar.

En canvi, es preveu que prop de 5,515 milions –el 3,1% més que l'any passat– hagin de retornar diners al fisc, per un import de 12.798 milions d'euros. L'últim dia per presentar la declaració serà el 30 de juny. En el cas que hagi sortit a ingressar es disposarà fins al 25 de juny per fer els pagaments. Tot i la crisi sanitària i tenint en compte que prop del 88% dels contribuents presenten la declaració per Internet, s'han mantingut les dates d'inici que hi havia previstes per tal que els contribuents puguin rebre les seves devolucions.