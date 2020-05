Els treballadors de Nissan inicien una vaga indefinida

Els treballadors de Nissan van iniciar ahir una vaga indefinida per protestar per la manca de claredat de l'empresa sobre el futur industrial de les plantes a Catalunya. Segons CCOO, la primera planta que va aturar-se és la de Montcada i Reixac, on el sindicat va apuntar que hi va haver un seguiment del 100% de l'aturada.



Els treballadors es queixen que l'empresa «no ha aclarit en cap moment les perspectives industrials de futur» i que l'actual situació d'incertesa «sobrepassa els límits» assumibles. «L'horitzó és més incert que mai i estan en risc 3.000 llocs de treball directes i al voltant de 20.000 indirectes», va apuntar CCOO.



El comitè d'Empresa de Nissan demana a la direcció un «pla industrial de futur per a les fàbriques catalanes» i que es garanteixi l'ocupació dels treballadors. Els centres de la multinacional nipona han anat perdent volum de producció any a any i l'automobilística estudia des de principis d'any la viabilitat de les seves instal·lacions. A principis d'estiu, s'espera que es faci pública la decisió de l'empresa.



Després que Nissan comuniqués a la plantilla que tornaria a obrir parcialment els centres de Catalunya ahir, els sindicats que formen part del comitè d'empresa de la Zona Franca i de Montcada i Reixac –CCOO, UGT, USOC i CGT– van cridar els treballadors a no anar a la feina.



L'empresa tenia la intenció de posar en marxa la línia dos a les instal·lacions barcelonines, que és la que produeix la pick-up de Mercedes. Finalment, les organitzacions sindicals van optar perquè fessin la vaga només els prop de 200 treballadors de la fàbrica de Montcada, que s'ocupa d'estampació de carrosseria i proveeix tant a centres de Renault a França com a la fàbrica de la Zona Franca. Amb aquest moviment, els sindicats tenen la intenció de paralitzar la producció dels centres que depenen de la planta vallesana.



Fonts sindicals van explicar a l'ACN que el centre productiu de Nissan a Barcelona té subministraments per produir «un parell més de dies» i que, després, es veuria obligat a aturar la fabricació de vehicles. Aquesta estratègia pot comprometre una comanda d'unes 1.200 pick-ups que la multinacional ha d'entregar a Mercedes durant el mes de maig. «L'objectiu és no fer l'entrega i obligar l'empresa a seure i negociar», van apuntar aquestes fonts.