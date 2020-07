La Intersindical-CSC denuncia que Montajes Rus vol acomiadar 66 treballadors de les mines de Súria i Balsareny

La Intersindical-CSC ha denunciat que Montajes Rus, principal empresa subcontractada a les mines de Súria i Balsareny, pretén acomiadar 66 treballadors. Ho faria a través d'un ERO, explica el sindicat en un comunicat, les negociacions del qual arrenquen aquest mateix dimarts. Segons el sindicat és una "provocació injustificable" que, després dels dos accidents mortals del juny a Vilafruns, l'empresa ho vulgui complementar "amb un ERO salvatge d'aquestes característiques". Rebutgen "en rodó" aquesta possibilitat i reclamen a Montajes Rus que negociï, "per fi i sense amenaces", mesures "per garantir el treball i la seguretat a les mines".

Segons explica la Intersindical-CSC, aquest dimarts arrenquen les negociacions formals de l'ERO que afectaria 66 treballadors de les mines de Súria i Balsareny. "Aquesta és la reacció de la direcció a la seva culpabilitat com a causant última de les defuncions produïdes durant el mes de juny", es queixen en el comunicat, tot lamentant "la seva negativa a aplicar les mesures de seguretat imprescindibles que la Intersindical-CSC exigia de feia temps, per no fer minvar els seus beneficis".

Des de la Intersindical-CSC alerten de noves mobilitzacions si l'empresa no fa marxa enrere.