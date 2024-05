La 7a Fira del Vi del Bages estrenarà un cicle de concerts i una cursa atlètica

Les activitats es distribuiran al llarg de deu dies, tot i que es concentraran principalment als caps de setmana. Entre les activitats previstes hi ha visites guiades amb tast als cellers de la DO Pla de Bages, una gran oportunitat per conèixer els cellers de la Ruta del Vi de la denominació d’origen, les persones que hi ha al capdavant i els seus vins. Les visiten duren una hora aproximadament. També s’han programat visites al patrimoni vitivinícola del Bages com ara a la Casa de la Culla, a les Tines de la Vall del Flequer i al nucli antic de Mura o a La Guinarda, l’única vinya que hi ha actualment al terme de Santpedor, entre moltes altres propostes.

L'Ajuntament de Manresa explica que, "el fet de programar la Fira ViBa i les visites al mateix temps visualitza l’aposta clara per propiciar les estades de cap de setmana a Manresa i a la comarca i per fomentar el coneixement i la descoberta de la Ruta del Vi DO Pla de Bages i tots els seus agents i oferta enoturística".