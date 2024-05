Cala Vento versiona 'Pau', d’Els Pets, en el 20è aniversari de la cançó

Cala Vento ha publicat aquest divendres una versió de 'Pau' (Montgrí), la cançó d’Els Pets, publicada fa justament 20 anys i que va formar part del disc ‘Agost’. A ‘Pau’, Cala Vento, autors d’àlbums com ‘Casa Linda’ o ‘Balanceo’, canten per primera vegada una cançó íntegrament en català. El tema arriba amb un videoclip, que segueix l’estil del de la cançó del grup de Constantí i està protagonitzat per Bruno Sokolowicz, que interpreta el personatge del Pau 20 anys després.

Si la lletra original d’’Els Pets parlava sobre la vida d'un noi activista de vint anys, ara Cala Vento ha actualitzat la lletra i en ‘Pau’, el protagonista de la cançó, ja passa dels quaranta. El seu activisme s’ha digitalitzat i sembla que encara conviu amb la mateixa precarietat que l’acompanyava de jove.

La cançó ve acompanyada d’un videoclip dirigit per Gin Torrado i produït per CARMEL on es veu Bruno Sokolowicz interpretant el personatge de ‘Pau’ 20 anys després.

El grup actuarà aquest divendres al Festival Embassa’t de Sabadell, i entre juny i setembre oferiran una vintena de concerts que passaran, entre altres llocs, per Tenerife, Sant Pere de Ribes, Palència, l’Estartit, VIANA , Pontevedra, Torelló, Almería, Torremolinos, Molina del Segura i Lanzarote.