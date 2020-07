Montajes Rus acomiadarà 244 treballadors en comptes dels 66 que havia anunciat

L'empresa Montajes Rus ha presentat un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) per acomiadar 244 persones, en lloc de les 66 plantejades inicialment, després de la decisió d'Iberpotash de tancar definitivament la mina de Vilafruns.

El juny, dos empleats de Montajes Rus, subcontracta d'Iberpotash, van morir en dos accidents laborals a la mina de Vilafruns, quan unes pedres de grans dimensions els van caure a sobre.

Després del segon accident mortal, que va tenir lloc el 25 de juny, la direcció d'Iberpotash va aturar la producció de la mina i la setmana passada va anunciar-ne el tancament definitiu per motius econòmics.

En un comunicat, CCOO, sindicat majoritari al comitè d'empresa de Montajes Rus, va rebutjar aquest ERO i va demanar a les direccions d'Iberpotash i Montajes Rus un pla de transició que permeti minimitzar l'afectació dels acomiadaments.

El sindicat alerta que aquesta decisió suposa «un cop dur» per a l'ocupació a les comarques del Bages i el Berguedà i que moltes empreses del territori, dedicades en bona part a l'activitat minera, en patiran indirectament les conseqüències.

CCOO lamenta la decisió «oportunista» d'Iberpotash de tancar Vilafruns després dels dos accidents mortals que hi ha hagut enguany a la mina, una decisió que, si finalment es fa efectiva, suposarà l'acomiadament d'uns 400 treballadors de plantilla i subcontractats.

En declaracions a aquest diari, el secretari general de CCOO d'Indústria del Vallès Occidental-Catalunya Central, Josep Rueda, va lamentar que la direcció d'Iberpotash hagi pres la decisió «més fàcil», és a dir, argumenta el representant sindical, «fer pagar el tancament als treballadors de Montajes Rus». Rueda va lamentar que, ara com ara, no hi ha un pla per ajudar els treballadors afectats.

El comitè d'empresa ha convocat per a avui dues assemblees per informar els treballadors de la situació i analitzar les possibles mesures a adoptar contra el tancament de la mina i els acomiadaments a Montajes Rus. Les assemblees tindran lloc a les 10 del matí i a les 5 de la tarda, respectivament, a l'Espai Cultural Fàbrica Vella, carrer del Camp de la Bota, 5, de Sallent. Segons Rueda, en aquestes reunions es podrien decidir quines mobilitzacions podrien organitzar-se per pressionar la direcció de l'empresa.



Rus no serà al Fòrum

D'altra banda, fonts sindicals van confirmar ahir que Montajes Rus no tindrà representació al Fòrum de la Mineria, que s'havia de celebrar el setembre i que el Consell Comarcal del Bages va anunciar dilluns que s'avança a dimarts que ve. En aquesta reunió hi participaran tots els agents públics i privats implicats en el futur de la mineria a la comarca.