Després de tres ajornaments (el mes de març, el juny i setembre), el guardó de la quarta edició del Premi d'Iniciatives de Desenvolupament Empresarial de Manresa es lliurarà finalment avui.

El guardó el convoquen conjuntament Gest!, Associació de professionals sèniors al servei del territori, CaixaBank, l'Ajuntament de Manresa, la Fundació Universitària del Bages i la UPC.

El lliurament del premi tindrà lloc a partir de les 7 de la tarda, i es farà amb una fórmula mixta presencial-online, ja que els premiats i les autoritats seran a les instal·lacions a Manresa d'Eurecat, mentre que els convidats podran seguir l'acte telemàticament. Enguany s'han presentat 24 projectes a concurs.

«La idea de crear aquests premis, va ser una bona idea i ara a 5 anys vista, ho continua sent. Tant pels objectius de nova empresa, com per la situació actual, ben diferent de l´entorn econòmic d'aleshores», quan es va crear, diu Josep Sinca, de l'associació Gest!