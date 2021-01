Un any després, persisteix la demanda de seguretat a IQOXE

El sumari per l'explosió mortal del 14 de gener del 2020 a Indústries de l'Òxid d'Etilè (IQOXE) a La Canonja concentra múltiples indicis de deficiències en la seguretat. Un any després del sinistre, els sindicats CCOO, la UGT i CGT; la CUP, les entitats ecologistes Gepec i Cel Net i la federació d'associacions de veïns de Tarragona, per separat, coincideixen a resumir: «En un any no s'ha fet res».

L'explosió, inèdita en la història de la seguretat laboral, va matar el cap de planta, que també era el cap de producció; el contramestre i un veí; va causar vuit ferits i múltiples danys materials, sense que sonessin les alarmes d'emergència.

La unitat 3.100 de la planta de derivats de l'empresa comptava amb tecnologia d'última seguretat, s'havia estrenat al novembre del 2016 després d'una inversió de 10 milions d'euros i es va amortitzar abans del previst, amb més del 80% de la seva capacitat de producció.

El seu reactor va explotar amb tal violència que un tros de 800 quilos de la planta va sortir disparat fins a xocar, a 2,4 quilòmetres d'allà, contra el tercer pis d'un bloc del barri de Torreforta de Tarragona i va matar, enterrat entre els enderrocs, el veí del segon.