La Cambra de Manresa dona ajuts a la internacionalització

La Cambra de Comerç de Manresa ha atorgat ajuts a 12 empreses del territori per a la internacionalització i la digitalització. Amb l'ajut, les empreses han obtingut el finançament per elaborar plans de màrqueting digital i implementar totes o una part de les accions recollides al pla (adaptació de les seves webs al negoci internacional, estratègies de posicionament en buscadors, etc.), i també per implementar noves eines digitals per millorar la competitivitat, com ara sistemes de comerç electrònic, programes digitals de gestió, etc.

Els ajuts s'emmarquen en els programes Xpande Digital i TIC Cámaras, que van obrir convocatòria a finals del 2020 i que aquest abril ja han completat totes les accions previstes. Deu empreses es van acollir a Xpande Digital, enfocat a la internacionalització i amb una subvenció de 4.000 euros per empresa, i dues al TIC Cámaras, per a la digitalització, amb una subvenció de 7.000 euros per empresa. El total dels ajuts concedits ha estat de 54.000 euros.