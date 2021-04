El BBVA proposa als sindicats reduir l'ERO en 350 persones amb trasllats

El BBVA va proposar ahir als sindicats reduir l'ERO en 350 persones oferint-los trasllats a altres localitzacions, segons va explicar CCOO. Això suposaria passar de 3.798 baixes a 3.448. Per fer aquest ajust, i segons els sindicats, el banc proposa un trasllat no retribuït a llocs de fins a 150 kilòmetres de distància del punt de treball actual, i amb un complement de 3.000 euros anuals si la nova feina és més lluny d'aquests 150 km. En un comunicat, CCOO va plantejar el seu «total rebuig» a la proposta de mobilitat geogràfica plantejada pel banc, tant per la iniciativa en si com per les condicions econòmiques. A més, el sindicat lamenta que encara no s'ha aportat «ni un sol detall» de les condicions econòmiques que es volen oferir als potencials acomiadats.