La tempesta de pedra i aigua que dijous a la tarda va afectar d'una forma més intensa el Berguedà, Urgell, Pla d'Urgell, Segarra, Conca de Barberà i Priorat ha deixat danys en cultius de poma, pera, cereal d'hivern -sobretot en blat i colza- i vinya, segons la primera valoració efectuada per Unió de Pagesos. A més, en poblacions com ara Sagàs (Berguedà) ràfegues de pedra i vent van causar danys importants en explotacions i van fer caure sitges i teulades de magatzems i granges. El sindicat remarca que en molts indrets van caure entre 40 i 50 litres per metre quadrat en pocs minuts. Unió de Pagesos demana al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural una avaluació ràpida i acurada dels danys a les explotacions afectades.

Segons l'organització agrària, els conreus dels municipis cerealistes del Berguedà (Berga, Olvan, Sagàs, Avià, l'Espunyola, Montclar, Montmajor, Viver i Serrateix, Puig-reig, Casserres, Gironella i Santa Maria de Merlès) van resultar força afectats, amb danys entre el 90% i el 100% en blats, ordi i colza. Unió de Pagesos calcula que els danys a pomes i a peres en algunes zones de l'Urgell com ara Bellpuig i del Pla d'Urgell, com és el cas de Vilanova de Bellpuig i Castellnou de Seana, entre altres, podrien ser d'entre el 30% i el 50%. La fruita va quedar marcada per l'impacte de la pedra. Pel que fa al cereals, els més afectats han estat el blat i l'ordi a l'Urgell, el Pla d'Urgell i la Segarra, ja que el vent i la pluja van tombar les espigues.

L'afectació a la Segarra podria superar el 30% en poblacions com ara Talavera i també de la Conca de Barberà com és el cas de Vallverd de Queralt, segons les primeres estimacions del sindicat. A més, els cereals ja havien estat afectats els últims mesos per la sequera, i els últims dies, per la calor intensa. Als municipis del Lloar i la Vilella Baixa, al Priorat, i en algun de la Segarra, la pedra i la pluja també van afectar la vinya. La tempesta també ha afectat prats de dall del Ripollès i la Cerdanya, que han quedat ajaguts, la qual cosa dificultarà la collita. També ha provocat fortes escorrenties en camps sembrats d'herba recentment i camins de zones com ara Ribes de Freser i Planoles.

Unió de Pagesos demana Acció Climàtica una valoració ràpida i acurada dels danys que va provocar la tempesta d'aquest dijous, a més d'un seguiment d'aquestes afectacions amb l'objectiu d'adequar la fiscalitat per a la pagesia que tributa dins del sistema de mòduls del l'IRPF fruit de la reducció d'ingressos causada pels danys i per establir mesures d'ajut en cas d'explotacions que vegin perillar la seva viabilitat pels danys ocasionats.