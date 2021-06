El temporal que aquest dijous a la tarda afecta bona part del territori català ha estat fins ara especialment intens a la Cerdanya. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a Puigcerdà, a les 19 h ja s'hi havien acumulat 84 litres/m2 i la temperatura ha baixat dràsticament fins als 14ºC. El mateix organisme alerta que durant les properes hores i fins al capvespre, els ruixats poden ser molt forts a la Catalunya Central on s'esperen precipitacions que poden superar els 40mm en 30 minuts. El Procicat ha activat el pla INUNCAT per possibles inundacions.

Els xàfecs aniran sovint acompanyats de tempesta, localment de pedra i de ratxes fortes de vent. A banda, localment hi podrà haver fenòmens de temps violent. Com per exemple ha passat a l'Anoia. Segons Meteo Llacuna, a Santa Maria de Miralles s'ha produït una tempesta breu però molt forta en forma de tornado que ha deixat un rastre d'arbres trencats i caiguts.

Segons els Bombers, fins les 17.30 h havien atès 134 avisos per pluja, 68 a Tarragona, 33 a Lleida, 21 a les Terres de l'Ebre, 10 a les comarques centrals i 2 a la zona metropolitana sud. Les principals incidències que han hagut de resoldre els serveis d’emergències han estat per acumulacions d’aigua importants i també a causa del fort vent.

A les xarxes socials, usuaris de Twitter han informat de ventades al Solsonès i una calamarsada a Casserres, entre altres fenòmens meteorològics: