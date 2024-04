ESPIETA | Pinten una plaça per aparcar amb el cotxe sobre la ratlla

Això sí que és anar per feina.

Imatge de la línia divisòria pintada excepte allà on hi ha la roda / Arxiu particular

Treballadors que estaven repassant places per aparcar al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, de Manresa, van senyalitzar que es durien a terme tasques de pintura, però algun conductor no va poder retirar el vehicle a temps, cosa que no va dissuadir els operaris de fer la seva feina pintant la plaça excepte el punt que la roda trepitjava la ratlla per, després, enllestir la feina.