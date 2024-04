Les pluges augmenten la capacitat dels embassaments per sobre del 18%, però la situació encara és pitjor que fa un any

Les pluges d'aquest cap de setmana han propiciat que els embassaments de les conques internes de Catalunya sumin aquest dilluns 126,20 hectòmetres cúbics d'aigua, la qual cosa representa el 18,17 % de la seva capacitat total, que és de 694,45 hectòmetres cúbics.

Fa un any, en la mateixa data que avui, aquests pantans emmagatzemaven 175,14 hectòmetres, la qual cosa suposava el 25,22 % de la seva capacitat. La mitjana d'aigua embassada en els mateixos en els últims cinc anys ha estat de 486,04 hectòmetres, i en els últims deu, de 528,92.

A la Catalunya central, el pantà de la Baells emmagatzema 28,01 hectòmetres (25,59 %); el de la Llosa del Cavall, 16,50 (20,62 %); i el de Sant Ponç, 7,62 (31,25%).

En el cas de la Baells millora respecte a fa un any (estava al 27,64%), igual que el de Sant Ponç (estava al 29,64), mentre que el de la Llosa del Cavall es troba per sota del nivell de fa un any (18,95%).

El pantà de Sau segueix sent el més afectat per la sequera, amb 3,84 hectòmetres cúbics (2,32%).

La pluja deixa més de 50 mm en tres dies a la Cerdanya, el Berguedà i el Solsonès

Les pluges han acumulat més de 100 litres per metre quadrat al Pallars Sobirà i la Vall Fosca des de divendres, mentre que al Pirineu, l'Alt Empordà i el Montseny s'han superat els 50 litres, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). En les darreres 24 hores s'han recollit entre 20 i 40 litres per metre quadrat a bona part de les comarques del nord-est. Si es té en compte la pluja des de divendres, s'han acumulat 177,3 litres per metre quadrats a Espot, 140,4 a Salòria i 104,2 a Boí. A Núria s'ha arribat als 97,6; al Cadí Nord 87,1; al Port del Compte 63.6; a Guardiola de Berguedà 58.6; i a Castellar de n'Hug 58,1, entre d'altres.