Arrenca el nou Sálvame amb dos col·laboradors a punt d'abandonar

Aquest dimecres a les 4 de la tarda ha arrencat el nou Sálvame, que s'emet ara a través de streaming. Un nou començament, però, que tal com es preveia, penja d'un fil. I és que ja hi ha dos col·laboradors que estan a punt d'abandonar el projecte i el nom de l'espai ha canviat en 24 hores. S'havia de dir "Ni que fuéramos Sálvame" i s'ha quedat amb "Ni que fuéramos".

El programa presentat per María Patiño ha debutat rebent al seu nou plató Belén Esteban, Lydia Lozano, Kiko Matamoros i Víctor Sandoval. I només començar han fet referència als problemes que han viscut durant les hores prèvies a l'estrena. El primer, la prohibició per part de Mediaset d'utilitzar el nom Sálvame, exigencia que ha afectat el nom de l'espai. Però n'hi ha més: dos dels col·laboradors han rebut una trucada de Cristina Tárrega, que està preparant la seva nova temporada de "La vida sin filtros" per oferir-los feina. I aquesta feina podria ser incompatible amb “Ni que fuéramos”.

Sálvame, l'emblemàtic programa de televisió que durant anys va dominar la graella de Telecinco, va acabar aquest estiu. Des de principi del 2006, es va erigir en un dels espais d'entreteniment més populars i controvertits. Se centrava en la xafarderia i l'actualitat del cor i ràpidament es va convertir en un referent imitat per altres programes arreu del món.

El secret del seu èxit radicava en el seu format singular, que combinava la frescor de les xafarderies amb un estil de debat apassionat, de vegades fregant la polèmica. Presentadors i col·laboradors del programa destacaven per la seva capacitat per generar discussions acalorades i això passava per davant d'amistats i la companyonia. A més, el programa no es limitava al plató, sinó que incloïa segments en directe emesos des del carrer i entrevistes amb famosos.

Controvèrsia

Al llarg dels anys, Sálvame va ser objecte de controvèrsia a causa de l'espai que dedicava a parlar de la vida privada de les celebritats. I si bé molts crítics el titllaven de programa groc i sensacionalista i acusaven els seus productors d'explotar la intimitat per augmentar l'audiència, altres el defensaven argumentant que oferia una perspectiva única i perquè reflectia la cultura popular.

Tot i les crítiques, Sálvame es va mantenir com un dels programes insígnia de Telecinco. Cada dia, milions d'espectadors sintonitzaven la cadena de Mediaset per estar al corrent de les darreres notícies i observar les discussions apassionades sobre l'actualitat del cor. A més, el programa va ser la llavor de diversos spin-offs i programes relacionats, incloent-hi el reeixit reality xou "Gran Hermano VIP".