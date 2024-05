L'Unicaja afronta el duel contra el Baxi amb la baixa de Kendrick Perry

L'Unicaja afrontarà el primer duel del play-off contra el Baxi amb la sensible baixa del seu base Kendrick Perry. N'ha informat el tècnic, Ibon Navarro, en la roda de premsa prèvia en què ha informat que es va fer un cop en el duel de diumenge contra el Palència, té líquid a l'articulació i, "tot i que la seva evolució és bona, no deixarem de fer el que hem fet tot l'any, que és que un jugador que no estigui al 100% no pot ser a la pista".

Navarro lamenta la baixa recordant que "en els partits contra el Baxi, allà ens va mantenir al final del segon quart i en el primer partit a Màlaga va fer una bona primera part. Veient el plantejament del Manresa de no deixar-nos córrer, que no hi sigui Perry és un problema, però explotarem l'opció que Tyson Carter faci de base".

El tècnic vitorià també recordava que "els dos partits contra ells han estat semblants, amb segones parts en què hem pogut explotar la més gran profunditat de banqueta. Espero començar millor perquè vuit de les seves nou victòries a fora arriben després que hagin fet bons primers quarts".

Respecte del Baxi, "fan el que fan de manera excel·lent i no crec que deixin de fer-ho per jugar contra nosaltres. Si de cas, ho faran amb més energia si veuen que tenim debilitats. I nosaltres igual. No guanyarem a la primera part perquè mai no ho hem fet contra ells. Hem de treballar i tenir paciència".

En aquest sentit, de cara a la seva afició, "el Carpena ha d'entendre com anirà el partit i esperar el nostre moment a la segona part per imposar-nos. Espero que el Baxi tingui l'energia que donen els play-off per aguantar al partit i que es decideixi al final". Per als aficionats, a més, afegia que la gent no hauria d'anar al pavelló "a asseure's i a no empènyer, perquè hem de guanyar i podem tenir un problema. La gent ha d'entendre que és un play-off a tres partits. Només n'hem perdut sis en tota la lliga i sembla que no en puguem perdre dos de tres, però pot passar".