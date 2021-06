La plantilla de la santfruitosenca Dayco ha tallat aquest dilluns al migdia l’N-141c a l’altura de Torroella de Baix (on hi ha ubicada la planta) per protestar pel tancament de l'empresa al Bages. Els treballadors han fet talls intermitents de 2/4 d’1 a 2/4 de 2. També han encès traques mentre cridaven contra el tancament. Les negociacions amb la multinacional Dayco, que va anunciar el tancament del centre el mes passat, no avancen com el comitè d’empresa voldria, segons fonts de la representació de la plantilla. La multinacional es manté en el seu posicionament de tancar i no cedeix en cap de les propostes que plantegen els sindicats, asseguren aquests, com ara «endarrerir el tancament fins al febrer del 2022 en lloc del 2021 perquè els treballadors es puguin reubicar», diu Joan Carles Cinca, president del comitè d’empresa i representant d’UGT. «L’edat mitjana de la plantilla se situa en 54 anys», afegeix. Defensen els llocs de l’empresa perquè «Dayco no ha deixat de vendre i el de Sant Fruitós és l’únic centre de la companyia a Espanya», assegura Cinca. Pensen que la fàbrica podria tenir continuïtat, però ara les multinacionals aposten per centres a l’Europa de l’Est i la direcció diu que la producció de motors híbrids requereix molta inversió, motivada pel canvi de motors que demanda el mercat actualment. «L’empresa fa molts anys que fa producte i té sortida. No han tingut problemes rellevants d’abastiment, sí que el preu de l’acer s’ha enfilat», explica el president del comitè. A més, Cinca recorda que "l'automoció a la comarca del Bages té un pes important, ja es va perdre el tèxtil, i les ajudes van totes als grans, com Nissan, i els petits quedem deixats de la mà de Déu",

Argumenten que el posicionament de l’empresa que queden lluny dels centres automobilístics no se sosté «perquè bé hi ha Denso, i en el cas de Pirelli es va reconvertir i es van poden mantenir llocs de treballs», assegura Cinca.

Al comitè hi ha representació de dos sindicats, UGT i CGT, i Cinca afirma «que treballem junts sense fissures» i continuaran defensant que es pot mantenir el centre productiu i el magatzem, juntament amb l’oficina comercial. Fa 75 anys que la fàbrica produeix i pensen que «podria tenir continuïtat».