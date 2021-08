Comissions Obreres de Catalunya ha reclamat aquest divendres una pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) per "justícia social i eficiència econòmica". El secretari general del sindicat a Catalunya, Javier Pacheco, ha afirmat que la pujada del salari mínim s'hauria d'haver abordat abans i ha acusat al govern espanyol d'anar "massa tard".

En referència a la negativa de la CEOE sobre un augment del SMI, el sindicat ha assegurat que cap part ha de tenir "dret a veto", ja que aleshores les patronals intentarien exercir aquest dret de "manera continuada", i ha reclamat al govern espanyol que "compleixi" amb els seus compromisos i equipari el salari mínim al 60% del salari mitjà. En aquest sentit, Pacheco ha assegurat que cal augmentar la capacitat adquisitiva dels treballadors per potenciar el consum intern i accelerar la recuperació.

El govern espanyol ha convocat els agents socials el pròxim 1 de setembre per debatre sobre la pujada del salari mínim. El secretari general de CCOO a Catalunya ha reclamat un increment "important" el 2021, per recuperar el creixement retardat i incorporar-se a la "forta crescuda" de l'economia.

Pacheco ha assegurat que el PIB creixerà prop d'un 6% aquest any i ha afirmat que "és el moment" de traslladar aquest increment als salaris. "No només per justícia social, sinó per eficiència econòmica", ha assegurat.

Així mateix, ha demanat la derogació de la reforma laboral, donar dignitat als treballadors i recuperar un model social que no "arrossegui" els empleats a la pobresa.