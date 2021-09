Les vendes de vehicles electrificats, híbrids i de gas durant l'agost van créixer un 47,5% respecte al mateix període de l'any passat. A Catalunya es van matricular un total de 2.030 vehicles, el que representa una quota al voltant del 15% a l'Estat, superada només per Madrid (amb una quota superior al 40%). Segons les dades publicades aquest dimecres per l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac), el creixement a Catalunya és superior a la mitjana espanyola (+38,4%). Per contra, les matriculacions de motocicletes van disminuir un 45,3% a l'agost, sent Catalunya la comunitat que va registrar el descens més accentuat, segons l'Associació Nacional d'Empreses del Sector de Dues Rodes (Anesdor).

Durant el vuitè mes de l'any, el vehicle electrificat va ser el que més va impulsar les vendes. En concret, a Catalunya es van matricular 652 cotxes d'aquest tipus, un 77,7% més en termes interanuals. En valors absoluts, però, els híbrids es mantenen al capdavant. Aquest agost es van comercialitzar 2.090 híbrids, un 42% més que l'exercici anterior. Pel que fa als vehicles que funcionen amb gas, el nombre de matriculacions va arribar a les 253, un 32,5% més en termes interanuals.

Al conjunt de l'Estat es van registrar fins a 20.032 vendes de vehicles electrificats, híbrids i de gas, un 38,4% més que l'exercici anterior. L'increment més destacat també es va produir en els vehicles electrificats, que van augmentar un 55,1% les vendes. A continuació apareixen els vehicles de gas (+35,3%) i els híbrids (+34,4%).

Pel que fa a les matriculacions de motocicletes, durant el mes d'agost se'n van registrar 13.222, un 24,4% menys en termes interanuals.