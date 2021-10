El nombre d'autònoms a Catalunya creix per primera vegada en cinc anys arran de la crisi de la covid-19. El país va tancar l'exercici 2020 amb 522.630 treballadors per compte propi, un 0,9% més respecte a l'exercici anterior. Per altra banda, el percentatge d'autònoms sobre el total d'ocupats es va situar en el 15,7%, cinc dècimes més que el 2019, segons les dades presentades aquest dijous pel Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) en l'informe 'Situació del treball autònom a Catalunya'.

Malgrat el canvi de tendència, des del CTESC comenten que el repunt és "poc rellevant" i que es tracta d'un fet "puntual", ja que es preveu que amb la recuperació econòmica es tornarà a incrementar el nombre d'empleats per compte aliè.

El creixement d'aquest últim any es deu, sobretot, a l'augment d'homes de més de 55 anys, de nacionalitat espanyola, amb nivell d'estudis assolits de secundària i procedents dels sectors de la construcció o bé d'activitats professionals, tècniques i científiques. Per altra banda, la majoria dels nous autònoms ho són sense assalariats a càrrec. De fet, set de cada deu autònoms a Catalunya no compten amb cap assalariat, segons detalla l'informe.

L'estudi també posa de manifest que el percentatge de treballadors per compte propi és més elevat a les comarques interiors, mentre que la importància relativa del treball autònom a les comarques més urbanitzades va perdent importància. En concret, les comarques on més han crescut les afiliacions al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) han estat la Cerdanya i el Pallars Sobirà.

Precisament el CTESC ha volgut mostrar la seva preocupació en relació amb les pensions contributives del RETA, molt més baixes en comparació a les de règim general. Segons les dades de l'informe, la quantia mitjana de les pensions contributives del RETA és de 732,5 euros mensuals. Si bé això suposa un increment del 2,3% respecte a 2019, la pensió mitjana del RETA és encara un 37,4% més baixa que la del règim general, que se situa en 1.170,6 euros. En el cas de les dones, la pensió mitjana és de 615,3 euros, mentre que la dels homes és de 867,6 euros.

La principal causa de les diferències entre RETA i règim general és que el 85,9% dels autònoms cotitzen per la base mínima, un comportament que hauria de canviar a base de "fer pedagogia", segons el CTESC.

Gairebé la meitat ha rebut ajudes extraordinàries

L'informe també posa de manifest que gairebé la meitat dels autònoms catalans han rebut ajudes extraordinàries de cessament d'activitats arran de la crisi de la covid-19. En concret, l'administració ha concedit 243.958 prestacions, el que suposa la protecció del 43% del col·lectiu.

Pel CTESC, el fet que s'hagin hagut d'atorgar tantes ajudes és un fet "preocupant" i demana que s'apliquin noves mesures per tal d'enfortir el sector, així com modificar els requisits per poder sol·licitar les subvencions i que aquestes arribin a tothom.