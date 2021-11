El comitè executiu de la CEOE ha rebutjat aquest dilluns la proposta del govern espanyol d'augmentar les cotitzacions un 0,6% com a part de la reforma del sistema de pensions. En un comunicat, la CEOE diu que aquesta opció és "insuficient" i no garanteix l'equilibri del sistema. "Augmentar les cotitzacions socials i fer que la càrrega més gran sigui per les empreses té efectes negatius sobre l'ocupació i va en direcció contrària al que necessita el sistema públic de pensions", indica la patronal espanyola. A més, la CEOE considera que la proposta del ministeri d'Inclusió implica que tots els esforços els assumeixin "els treballadors actuals i futurs, especialment els joves".

La patronal espanyola afirma també que "no és el moment d'augmentar els costos empresarials i posar en risc la recuperació en erosionar la productivitat i la competitivitat de les empreses". Fonts sindicals asseguren que si la CEOE no entra a l'acord caldrà "ajustar" elements de la reforma per intentar tancar un pacte aquesta tarda.