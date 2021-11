La producció de vehicles cau un 2,5% entre gener i octubre respecte al 2020, fins a les 1.757.280 unitats, a conseqüència de la crisi dels microxips. Si aquesta xifra es compara amb 2019 es va reduir en un 26,7%, segons ha informat aquest dimarts Anfac. D'aquesta manera, la producció de vehicles registra pitjors dades que en els mesos de confinament dur del 2020. Durant l'octubre, es va tancar amb un retrocés del 37,9% en comparació amb el mateix mes del 2020, fins a les 165.003 unitats fabricades. A banda de la manca de microxips, que afecta la indústria de l'automoció i d'altres sectors, també s'hi sumen les dificultats d'entrega en la cadena logística i la baixa demanda en els principals mercats.

La patronal assenyala que no s'espera una estabilització de la situació fins a finals del 2022 o principis del 2023, tant a l'Estat com a la resta del continent, segons les darreres previsions. Els mercats europeus, que són els principals destinataris de la producció a l'Estat, també han registrat descensos molt destacats, com per exemple del 30,7% a França, del 34,9% a Alemanya; del 35,7% a Itàlia i del 24,6% al Regne Unit.

Cauen les exportacions

Pel que fa a les exportacions a l'octubre, han caigut un 38,2% en comparació amb el mateix mes del 2020, fins a les 142.723 unitats. Fins al mateix mes, s'han exportat 1.523.745 unitats, un 1,6% menys que la xifra obtinguda el 2020, en un any marcat per la pandèmia de la covid-19. Anfac també destaca que en el darrer mes s'han reduït les exportacions amb destí a Europa, que ha passat de tenir un és total del 65% fins al 45,2%. De fet, només Turquia ha augmentat les comandes entre els cinc països més exportadors, en un 271%, mentre que a França, Alemanya, Regne Unit i Itàlia s'han reduït per sobre del 40%.

Per fonts d'energia, en la producció de vehicles de baixes emissions o zero emissions es va registrar un descens del 24,3% respecte a l'any anterior, amb un total de 20.597 unitats (entre vehicles elèctrics, híbrids endollables, híbrids convencionals, gas natural i GLP). Tot i el descens, en el darrer mes aquest segment de vehicles ha augmentat la seva quota de producció fins al 12,5% tota de la producció i els vehicles electrificats han suposat tres de cada quatre vehicles.

En l'acumulat de l'any, els vehicles electrificats, híbrids i de gas mantenen la seva quota de producció, representant un de cada deu vehicles fabricats, acumulant l'11,5% de la quota. Fins al darrer mes sumen un total de 201.949 unitats, un 55,8% més que en el mateix període de l'any passat.