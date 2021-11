Els comerciants tenen les esperances dipositades en el Black Friday per consolidar una de les dates integrades al nostre calendari com a preludi de les compres de Nadal. El fet que en moltes ciutats coincideixi la cita amb l'encesa de la il·luminació nadalenca fa que els botiguers esperin arribar al dia punta de vendes aquest dissabte, jornada on un gruix important de clients no treballen i poden dedicar el dia a passejar i sortir de compres. Alguns dels primers compradors d'aquesta jornada només tafanegen, mentre que d'altres ja pensen i fins i tot ja compren pensant en Nadal i Reis. Precisament per aquest motiu, els comerciants consideren que caldria reduir els dies d'oferta del Black Friday per separar-lo de la campanya de Nadal.

Les primeres persianes s'han alçat aquest divendres sense grans massificacions als carrers, donat que en tractar-se d'un dia feiner molts dels vianants anaven i venien, si bé és cert que a mig matí ha anat augmentant el nombre de persones que tafanejava a les botigues. "Necessitava unes botes, i no tenia previst aprofitar cap oferta però ja venien amb el descompte marcat", explica Aleix Graell. En una jornada com la d'avui és, precisament, la roba la gran estrella. "Sobretot es mira moda, peces de roba i sabates, tot i que en electrònica també despunten els telèfons mòbils", explica el president de Sabadell Comerç Centre, Josep Maria Porta, en declaracions a l'ACN. Sobretot les grans firmes posen els telèfons mòbils als aparadors per atraure el públic: "Vull fer un tomb i mirar electrònica, i si hi ha res interessant i a bon preu ho compraré", assenyala Júlia Llongueras.

D'altres asseguren que no es deixaran captivar pels descomptes: "És una manera de comprar més barat, però jo m'he de comprar una maleta i me la compraria amb o sense descomptes", explica la Lola, una clienta que remena entre el material que una botiga de la Rambla ha tret a la vorera. Aprofitant el dia assolellat, han estat moltes les botigues que han optat per treure el seu producte al carrer, un reclam amb una selecció de peces que convida a entrar a l'establiment a remenar entre els descomptes preparats. "Aquest any no plou, com va passar l'any passat, però sabem que el dia que millor funciona és dissabte, un dia en què es belluga més gent", explica Lita Pujol, propietària de la botiga de roba Lis de la Rambla de Sabadell.

Black Friday massa llarg

No obstant, els comerciants consideren que el Black Friday hauria de cenyir-se al divendres, com és tradició als Estats Units, o com a molt a dos dies aprofitant el cap de setmana, però no anar més enllà. "Seria bo que les compres quedessin concentrades en dos dies, i després poder fer la campanya de Nadal habitual", assenyala Porta.El problema, considera, és que el Black Friday es basa en la promoció de descomptes, fet que xoca amb la tradicional campanya de Nadal, que fins la irrupció d'aquesta cita tradicional dels Estats Units mai havia plantejat rebaixes en preus. "És complex fer una campanya de Nadal, que és quan més es ven, amb una de Black Friday just acabada de fer", afegeix.De la mateixa manera, Porta lamenta que alguns operadors no juguin net amb la campanya del Black Friday, elevant els preus prèviament per després baixar-los, una pràctica, però, que assegura que no és generalitzada.