El confinament va fer que la plataforma de reproducció de vídeos curts de TikTok guanyés adeptes. La manresana Nadine Romero (nadineromero3) i recentment distingida amb l'accèssit de comunicació dels premis Regió7, que compta amb 88.100 seguidors, en va ser una. Dos anys després, aquesta jove de 25 anys ha aconseguit monetitzar els seus vídeos i ser reconeguda per la seva aportació en la creació de contingut en català.

Però la tasca de Romero és més complicada del que sembla. A l'Emprenedones, el podcast d'emprenedoria femenina de Regió7, dona les claus del seu èxit ,explica com és el dia a dia i com compagina la seva professió, la dansa, amb la seva nova passió, les xarxes.

A més a més, gràcies al seu caràcter i al perfil que s'ha forjat mitjançant la seva transparència, la manresana també ha obtingut el suport de diferents marques. Al podcast detalla com ha establert els primers contactes i quins requisits li demanen per poder fer col·laboracions amb algunes d'elles. Per Romero, és important que les companyies que la contacten tinguin uns valors determinats i, sobretot, que el que promocionin sigui real.

En aquest episodi de l'Emprenedones tampoc et pots perdre l'agenda d'esdeveniments i cursos que pots fer a la Catalunya Central si busques obrir-te pas en el món de l'emprenedoria. Segur que trobes el més adequat per a les teves necessitats. Pots escoltar-lo a Spotify si ho prefereixes.