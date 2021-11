Les xarxes socials han propiciat l’aparició de noves formes de comunicar. A través d’aplicacions com Youtube, Twitch, Instagram i TikTok, alguns usuaris han trobat la fórmula per connectar amb centenars de milers (i en alguns casos milions) de seguidors amb qui comparteixen el seu dia a dia, interessos o inquietuds. Un d’aquests casos és el de la tiktoker manresana Nadine Romero (@nadineromero3), exemple de com amb gràcia i talent una persona es pot convertir en referent.

Nascuda el 1996, aquesta bagenca és professora de ball i coreògrafa de professió, però el que l’ha convertit en una cara coneguda dins del món català de TikTok han estat les anècdotes quotidianes que explica i el seu riure contagiós. El seu compte va sumant seguidors, ja supera els 81.600 (2.000 de nous durant el cap de setmana) i els 3.4 milions de ‘likes’. Aquestes xifres li han obert les portes a la col·laboració amb marques comercials i també de la televisió, amb aparicions a TV3 i a RTVE.

Altres tiktokers tenen dades més altes, però un dels fets diferencials de Romero és la seva aposta ferma pels continguts en català i la defensa de la llengua. Promet a Regió7 que està «molt motivada per seguir endavant» i avança que té nous projectes a punt de poder anunciar.