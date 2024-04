Els Catarres publiquen "Començar a viure", un cant a tot allò que acaba massa aviat

Després del disc de celebració del 10è aniversari, que porta per títol Invencibles, Els Catarres tornen amb la cançó pop Començar a viure (Halley Records), que han publicat aquest dimecres. Gravat i produït a Can Pardaler, l'estudi del productor manresà David Rossell a Artés, el tema explora estils com el rock i la música de ball electrònica i és "un homenatge a tot el que s'acaba massa aviat i que en el fons, no té valor per la seva durada en el temps, sinó per l'impacte emocional que representa". La lletra parla d’una relació que ha patit un final precoç amb un protagonista, que "necessita agafar perspectiva per poder valorar la bellesa que ha suposat viure-la i assimilar-ne l’aprenentatge".

Des de Halley Records, han destacat que la cançó continua amb l’evolució del so del trio d’Aiguafreda a partir de l’experimentació de diferents estils i maneres de produir. La cançó pop juga amb els estils rock i de música de ball electrònica. “Sentíem que la música havia d'acompanyar aquesta muntanya russa d'emocions i endur-se l'oient en un recorregut que no deixa de sorprendre”, han assenyalat a través d’un comunicat.

El videoclip que acompanya la cançó, basat en una idea original d'Els Catarres, ha estat dirigit per Lyona, artista que ha dirigit videoclips per Love of Lesbian, Zahara, Chica Sobresalto, Carlos Sadness, Joan Dausà, Morat i Aitana, entre altres.

Concerts a la Catalunya Central

Els Catarres formen un dels trios més populars del pop català de l'última dècada. Integrat per Èric Vergés i Jan Riera, d'Aiguafreda, i Roser Cruells, de Centelles, el grup va començar a tocar a finals del 2010 i l'any següent es va fer molt conegut per la cançó Jenifer. Des d'aleshores, han enregistrat sis àlbums i diversos senzills i els seus concerts acostumen a congregar milers d'espectadors, essent una de les formacions amb més poder de convocatòria de la música catalana.

La formació va actuar fa gairebé un mes a Súria amb motiu de les Caramelles i l'1 de juny serà un dels caps de cartell del concert de les Barraques de la Patum de Berga, una jornada d'entrada gratuïta on també actuaran Figa Flawas, La Ludwig Band, Las Que Faltaban i el punxadiscos local DJ Destor. La trobada tindrà lloc a la plaça del Cim d'Estela.

Al llarg de l'estiu, el grup també actuarà en altres localitats de la Catalunya Central. En el marc de les respectives festes majors, Els Catarres seran el 12 de juliol a la plaça Onze de Setembre, de Sant Vicenç de Castellet; el 3 d'agost a Bolvir i el dia 17 del mateix a Gironella. En els tres casos, amb entrada gratuïta.